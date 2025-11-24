İstanbul'da aynı anda 4 doğa olayı yaşandı: Sağanak, dolu, hortum, gökkuşağı...
Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısında bulunduğu İstanbul'da aynı anda dört doğa olayı yaşandı. Bazı ilçelerde sağanak ve dolu yağışı etkili olurken, Ataşehir'de gökkuşağı ortaya çıktı. Büyükçekmece açıklarında ise hortum meydana geldi.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.
Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle Bağcılar'da bazı noktalar beyaza büründü.
Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gün boyu aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUM ÇIKTI
İstanbul Büyükçekmece açıklarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paniğe neden olan hortum kısa süre içerisinde kayboldu.
