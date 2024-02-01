İstanbul'da aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı

Bir mahalle sakini ise "Yaklaşık 15-20 gündür yapıyorlar bunu. Gece saaterinde yapıyorlar genelde, ilk defa gündüz attılar. Geçen sefer de 14-15 el ateş ettiler. Millet artık çoluğunu çocuğunu sokağa salamıyor. Özellikle tekstil atölyesine atıyorlar genelllikle aynı yere atıyorlar; farklı yere atmıyorlar. Belli ki aralarında bir husumet var. Üst katında arkadaşım var. Çocuk, korkusundan kapıyı kapatıyor" diye konuştu.