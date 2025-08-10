İstanbul'da baba oğuldan yaşlı kadına öldüresiye dayak
İstanbul Başakşehir'de bir baba ve oğlu dükkanlarının önündeki bir bidonu izinsiz aldığı gerekçesiyle 58 yaşındaki kadını darbetti.
Olay geçtiğimiz günlerde Şahintepe Mahallesi Gamze Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yaşayan F.A., aynı sokaktaki dükkanın önünde duran mavi bidonları evinin önüne getirerek evindeki yünleri yıkadı. Bidonların dükkanın önünde olmadığını fark eden iş yeri sahibi K.K. ve oğlu C.K., bidonlara tekme atarak yere düşürdükten sonra taş ve tekme atarak F.A.'nun yaşadığı binanın giriş kapısının camlarını kırdı.
Sesleri duyarak evinden aşağı inen F.A. ile K.K. ve oğlu C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğlu F.A.'yu darbetti. F.A., çevredekilerin araya girmesi ile kurtarıldı. Darp raporu alan F.A., baba ve oğlu hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, F.A.'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kadının darbedildiği anlar, sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşadıklarını anlatan F.A., "Bunlar daha yeni taşındılar. Buraya iş yeri açtılar. Anlamadım ki, bir bidon yüzünden böyle kavga mı çıkar. Nedenmiş? Ben izinsiz istedim diye. Çocuğundan istedim, ama beni hırsızlıkla suçluyorlar. Hırsız değilim ben. Aldığımı da inkar etmiyorum, yaptığımı da inkar etmiyorum. Ben 58 yaşındayım. Geldi bir de evi taşladı, küfür etmeye başladı. Evime baskın yaptılar. Bakın camlar kırık. Artık yeter, bunlar bizi de öldürür. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Devletime güveniyorum ben. Önce Allah, sonra devlet. Daha önce bizim kiracımızdı. 1,5 sene oturdular, 2 aylık kiramı da vermediler. 3 paket çay vermiştim işçileri içsin diye. Daha onu bile vermediler" dedi.
F.A.'nun kızı İ.A. ise, "Annemin şiddete uğraması hiç hoş değil. Bu kadın kaç yaşında? Bu kadının ayağında platin var. Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat oldu. Burada itilip kakılması hiç hoş değil. Bidonsa derdi, alıp götürebilirdi. İzinsiz almış diye bahane ediyorlar. Bizim burada tahtalarımız var. Kamil beyler gelip, bunları izinsiz alıp götürebiliyorlar. Komşumuz diye biz ses etmedik. Bir bidon almış altı üstü, neyse parası verilir. Kalkıp da kadını itip kakmalarını, vurmalarını anlamıyorum" dedi. (DHA)