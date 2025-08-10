İstanbul'da baba oğuldan yaşlı kadına öldüresiye dayak

Yaşadıklarını anlatan F.A., "Bunlar daha yeni taşındılar. Buraya iş yeri açtılar. Anlamadım ki, bir bidon yüzünden böyle kavga mı çıkar. Nedenmiş? Ben izinsiz istedim diye. Çocuğundan istedim, ama beni hırsızlıkla suçluyorlar. Hırsız değilim ben. Aldığımı da inkar etmiyorum, yaptığımı da inkar etmiyorum. Ben 58 yaşındayım. Geldi bir de evi taşladı, küfür etmeye başladı. Evime baskın yaptılar. Bakın camlar kırık. Artık yeter, bunlar bizi de öldürür. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Devletime güveniyorum ben. Önce Allah, sonra devlet. Daha önce bizim kiracımızdı. 1,5 sene oturdular, 2 aylık kiramı da vermediler. 3 paket çay vermiştim işçileri içsin diye. Daha onu bile vermediler" dedi.