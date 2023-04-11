İstanbul'da bakkal görünümlü dükkana ''hawala'' baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bakkal görünümü ile faaliyet gösteren bir büroya 'hawala' yöntemiyle yasa dışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre bakkalı takibe aldı.