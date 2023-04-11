İstanbul'da bakkal görünümlü dükkana ''hawala'' baskını
İstanbul Başakşehir'de ''hawala'' yöntemiyle yasa dışı yollarla para transferi yapıldığı tespit edilen bakkal görünümü verilen büroya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bakkal görünümü ile faaliyet gösteren bir büroya 'hawala' yöntemiyle yasa dışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre bakkalı takibe aldı.
Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu kişilerin bankalar aracılığıyla para gönderemediği Afganistan, Pakistan ve Sırbistan'a yasa dışı para transferlerini buradan yaptıklarını, iş yeri sahibinin bu transferlerden komisyon aldığını belirledi.
Yine aynı iş yerinde Türkiye'de oturum izni bulunmayan kaçak göçmenlere oturum izni ve vize alınması gibi faaliyetlerde bulunulduğu ve sahte belgeler hazırlandığı belirlendi.
Polis ekipleri, çalışmaların ardından 8 Nisan Cumartesi Günü iş yerine baskın düzenledi. Baskında N.A. ile Afganistan uyruklu H.K.A. gözaltına alındı.