İstanbul'da baklava kuyruğu! Fiyatı duyan sıraya girdi

"FİYATLARIMIZ PİYASAYA GÖRE GAYET MAKUL"

Baklava firmasının İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Firmamız bir Şanlıurfa firmasıdır. Baklavalarımız Şanlıurfa'da kendimize özgün doğal ürünlerle hazırlanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmaktadır. Şu an Şirinevler şubesindeyiz. Türkiye'de baklavanın en çok satıldığı noktadayız. İstanbul halkı bizi sevdi, sahip çıkıyor. Müşterilerimizin istediği şekilde kendilerine ürün takdim etmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız piyasaya göre gayet makul. Biz cüzi bir kar oranıyla çalışan bir firmayız. Bayram arifesi görüyorsunuz insanlar tatlı almak için bekliyorlar. Biz de elimizden geldiğince, müşterilere tatlıları yetiştirme derdindeyiz" ifadelerini kullandı.