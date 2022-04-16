  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Resim: 1

Olay, 13 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı.

1 / 10
İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Resim: 2

Otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı. 

2 / 10
İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Resim: 3

100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti. 

3 / 10
İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Resim: 4

Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı. 

4 / 10