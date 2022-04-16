İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 13 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı.
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Otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı.
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100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti.
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Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı.
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