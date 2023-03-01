İstanbul'da baraj suları çekildi; otomobil ortaya çıktı

Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı.