  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da baraj suları çekildi; otomobil ortaya çıktı

İstanbul'da baraj suları çekildi; otomobil ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle otomobil ortaya çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin ediliyor.

İstanbul'da baraj suları çekildi; otomobil ortaya çıktı - Resim: 1

Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda  doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı. 

1 / 8
İstanbul'da baraj suları çekildi; otomobil ortaya çıktı - Resim: 2

Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı. Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

2 / 8
İstanbul'da baraj suları çekildi; otomobil ortaya çıktı - Resim: 3

Görüntülerde, kayıt yapan kişinin 'Arabanın tekerleklerini çaldılar' dediği de duyuldu. 

3 / 8
İstanbul'da baraj suları çekildi; otomobil ortaya çıktı - Resim: 4

Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti. 

4 / 8