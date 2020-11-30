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  3. 30 Kasım 2020 11:49

İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Ömerli Barajı'nın kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi. Anadolu Yakası'nın önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranına geriledi.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.

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İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde 24,76 ile son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

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İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Anadolu Yakası’nın önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranına geriledi.

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İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Barajın Emirli bölgesi ise tamamen kurudu.

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