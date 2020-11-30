İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Ömerli Barajı'nın kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi. Anadolu Yakası'nın önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranına geriledi.
Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde 24,76 ile son yılların en düşük seviyesine ulaştı.
Anadolu Yakası’nın önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranına geriledi.