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İstanbul'da barajların doluluk oranı 6 ayın zirvesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranını açıkladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı 6 ayın zirvesinde - Resim: 1

İstanbul'da yağışlı geçen günlerin ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu oldu.

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İstanbul'da barajların doluluk oranı 6 ayın zirvesinde - Resim: 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,75 oldu. Böylece barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 

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İstanbul'da barajların doluluk oranı 6 ayın zirvesinde - Resim: 3

Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle:

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İstanbul'da barajların doluluk oranı 6 ayın zirvesinde - Resim: 4
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