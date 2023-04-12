İstanbul'da barajların doluluk oranı 6 ayın zirvesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,75 oldu. Böylece barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.