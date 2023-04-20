İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajların doluluk oranını paylaştı.
İstanbul'da son günlerde etkili olan bahar yağmurları barajlara yaradı. Barajların doluluk oranı artmaya başladı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46.05 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranındaki son 1 haftalık değişim ise yüzde 1.67 oldu.
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Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle:
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