İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46.05 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranındaki son 1 haftalık değişim ise yüzde 1.67 oldu.