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İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajların doluluk oranını paylaştı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor - Resim: 1

İstanbul'da son günlerde etkili olan bahar yağmurları barajlara yaradı. Barajların doluluk oranı artmaya başladı. 

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İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor - Resim: 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46.05 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranındaki son 1 haftalık değişim ise yüzde 1.67 oldu. 

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İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor - Resim: 3

Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle:

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İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor - Resim: 4
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