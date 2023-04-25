İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte su sağlayan barajların doluluk oranını paylaştı.
İstanbul'da kurak geçen kış mevsiminin ardından Nisan ayında etkili olan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yükselmeye başladı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 25 Nisan Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46.6 olarak ölçüldü.
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İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 21.73
Büyükçekmece Barajı yüzde 32.29
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Darlık Barajı yüzde 60.94
Istrancalar Barajı yüzde 34,45
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