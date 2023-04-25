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İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte su sağlayan barajların doluluk oranını paylaştı.

İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum - Resim: 1

İstanbul'da kurak geçen kış mevsiminin ardından Nisan ayında etkili olan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yükselmeye başladı. 

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İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum - Resim: 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 25 Nisan Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46.6 olarak ölçüldü. 

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İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum - Resim: 3

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 21.73

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.29

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İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum - Resim: 4

Darlık Barajı yüzde 60.94

Istrancalar Barajı yüzde 34,45

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