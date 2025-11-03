İstanbul'da bedava pilav izdihamı: Kuyruğun sonu gözükmedi

Etkinlikte konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Osmancık pirinci ülkemizin en değerli markalarından biridir. İstanbul'daki hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem pirincimizin tanıtımını yaptık hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik" ifadelerini kullandı.