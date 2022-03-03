İstanbul'da benzeri görülmemiş keşif! Yol çalışması sırasında gün yüzüne çıktı

"Bu mezarların Roma döneminde daha alt seviye insanların gömüldüğü mezarlar olarak görüyoruz. Kocaeli yarımadasında, bu coğrafyada böyle bir kiremit mezara rastlandığını bilmiyorum. Pamukova'da, Hendek'te bunlara rastlandığını okuduk ve gördük. Bu coğrafyada ilk defa rastlıyoruz ve bu bakımdan çok ilginç. Burası tarihe ışık tutacak bir buluş olacak" dedi.