İstanbul'da benzeri görülmemiş keşif! Yol çalışması sırasında gün yüzüne çıktı
İstanbul'da Şile'nin 40 kilometre doğusunda, Roma döneminden kalma 15'e yakın kiremit mezar bulundu. Yetkililer, bölgede ilk kez böyle bir keşif yapıldığını ifade etti.
İstanbul'un Şile ilçesinin yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Büyükbucaklı Köyü sınırlarında, Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yaklaşık 2 bin yıllık kiremit mezarlar bulundu. Köyün sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağı için yapılan yol çalışması esnasında toprak kaymasıyla ortaya çıkan mezarların korunması için ilgili yerlere haber verildi.
Orta ve alt gelir düzeyindeki halkın tercih ettiği bu mezarların, definecilerin radarına girmeden koruma altına alınması isteniyor. Bölgede ilk kez rastlanan ve yamaçta yer alan bu mezarlardan bazıları toprak kayması nedeniyle kayboluyor.
HİÇ RASTLAMADIĞIMIZ MEZAR ÇEŞİDİ
Kiremit mezarları bulan köylülerin kendisine heyecan içinde haber verdiğini belirten Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Heyelan ve kaymalarla zaman içerisinde gün yüzüne çıkıyor. Bu coğrafyada bulunmayan ve hiç rastlamadığımız mezar çeşidi."
"Bu mezarların Roma döneminde daha alt seviye insanların gömüldüğü mezarlar olarak görüyoruz. Kocaeli yarımadasında, bu coğrafyada böyle bir kiremit mezara rastlandığını bilmiyorum. Pamukova'da, Hendek'te bunlara rastlandığını okuduk ve gördük. Bu coğrafyada ilk defa rastlıyoruz ve bu bakımdan çok ilginç. Burası tarihe ışık tutacak bir buluş olacak" dedi.