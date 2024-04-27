İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu

Olay dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki S.G. elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi. G., E.Ö. ve Suriyeli E.M.H.'yi bıçakladı. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.