İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu
İstanbul Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Olay dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki S.G. elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi. G., E.Ö. ve Suriyeli E.M.H.'yi bıçakladı. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
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Polis, elinde bıçak bulunan S.G.'ye teslim olması yönünde uyarıda bulundu. G., polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı. Polis memurunun üzerine doğru gelen G. bacağından vuruldu.
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Yaralanan G. ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.G.'nin daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.
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