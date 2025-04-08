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İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekibine de saldırında, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu - Resim: 1

Olay Topkapı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri bıçakla diğerini yaraladı. 

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İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu - Resim: 2

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. 

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İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu - Resim: 3

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, bıçaklı saldırgan kendisine teslim olması yönünde uyarı yapan polis ekibine saldırmaya çalıştı. 

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İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu - Resim: 4

Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. 

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