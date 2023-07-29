İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Ö. elindeki bıçakla olay yerine gelen polis ekiplerinin aracının lastiğini kesti. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Y.Ö. eve kaçtı. Kendisine zarar veren şüphelinin teslim olması için ekipler yaklaşık bir saat ikna etmeye çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen kapıyı açmayan Y.Ö.'nün yakalanması için Özel Harekat ekipleri devreye girdi. Eve giren ekipler Y.Ö.'yü balkonda yakalayarak gözaltına aldı.