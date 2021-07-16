İstanbul'da bikinili turistler Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdi
Taksim Meydanı'na bikini ile gelen iki kadın turist, vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden dakikalarca poz vererek fotoğraf çektirdi.
Taksim Meydanı’na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı.
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Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.
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Kadınların meydanın ortasında fotoğraf çekildiği o anlar kameraya yansırken verdikleri pozlar podyumları aratmadı.
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