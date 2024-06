İstanbul'da binlerce kişi Ayasofya'ya yürüdü

Ayasofya Camii Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, devletlerin Gazze'de ateşkesten sorumlu olduğunu belirtti. Songür, “Şu an bölgede Amerika, İngiltere, Yunanistan, Almanya gibi her kim varsa 57 İslam ülkesinin de bunların karşısında bir araya gelip durması gerekiyor. Eğer ki İsraile karşı şu an tavır alamazsanız, yarın aynı problemi kendi sınırlarınızda göreceksiniz” dedi.