İstanbul’da Biontech harekatı... Aşılar boşa gitmesin diye başlatıldı
Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı 25 milyonu aşarken aşıların ziyan olmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Randevu alıp aşıya gelmeyenlerin dozları, sonraki randevulara aktarılıyor. Gün sonunda da elde kalan doz varsa, yakın bölgelerdeki hastaneler arasında ''insan transferi'' başlıyor.
Biontech aşıları için saklandıkları depolardan, uygulandığı aşılama merkezlerine kadar "iğneyle kuyu kazar gibi" saatler süren planlamalar yapılıyor. Randevu alıp aşıya gelmeyenlerin dozları, sonraki randevulara aktarılıyor. Gün sonunda da elde kalan doz varsa, yakın bölgelerdeki hastaneler arasında "insan transferi" başlıyor. Bir doz aşının dahi ziyan olmaması için randevusuna gelen vatandaşlar, randevuya gelmeyenlerin olduğu diğer hastaneye naklediliyor.
Aşıların İstanbul'da saklandığı Halk Sağlığı Kurumu'na ait eksi 80 dereceye kadar soğutmaya sahip aşı dolapları ve İstanbul'da depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu, ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz ay ülkemizde de vatandaşlara uygulanmaya başlanan Pfizer-Biontech aşısı, saklanma koşulları ve sıkı soğuk zincir mecburiyeti nedeniyle tüm dünyadaki aşı uygulamalarında ezberleri bozdu.
Türkiye, yaygın aşılamalarındaki tecrübesi ve başarılı Aşı Takip Sistemi sayesinde, yeni bir alt yapı kurulmasına gerek kalmadan, Biontech aşılamalarını da başarıyla yürütüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na ait aşı depoları ve Biontech aşılarının saklandığı eksi 80 dereceye kadar soğutmaya sahip aşı dolapları, ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aşı Sorumlusu Dr. Önder Yel, 20 yıllık meslek hayatının yaklaşık 15 yılını aşı sorumlusu olarak geçirdiğini anlatarak, "Biontech aşısı, bizim için yeni bir dönem oldu. Gerek saklama koşulları, gerek planlama açısından çok titizlik gerektiren bir aşı çünkü. Diğer aşılarımız 2-8 derecede saklanabiliyorken Biontech aşısı, özelliğinden dolayı eksi 80 derecede saklanmak zorunda. Bu nedenle planlamalar çok büyük titizlikle yapılıyor. Randevu alan vatandaşlarımızın zamanında aşıya gitmesi bu açıdan çok önemli gerçekten. Bu yasaklı dönemler de dahil, vatandaşlarımız istedikleri zaman randevularını alıp, aşı olabilirler" dedi.