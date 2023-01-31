İstanbul'da bir anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
İstanbul'da bir evde, anne ile 11 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu ölü bulundu. Doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Kartal’da kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bir kadının yaşadığı eve polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi.
Ekipler, evde 40 yaşındaki kadın ile iki çocuğunun cansız bedenini buldu. Anne ve çocuklarının doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri şüphesi üzerinde duruluyor.
Olay, Kartal Atalar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, yakınları Melek D. (40) bir süre ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Polis, çilingir yardımıyla Melek D.’in yaşadığı eve girdiğinde anne Melek D., kızları Havvanur (11) ve Belinay’ın cansız bedenlerini buldu.
Anne ve kızlarının cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.