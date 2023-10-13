İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan R.T. (47), bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak R.T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi. Bu sebeple R.T.’yi bankadan tanışıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A. (46) aradı. Bankacının yapılandırma teklif ettiği R.T. onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen C. A. ile R.T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.