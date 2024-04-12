İstanbul'da bir bayram klasiği: Büyükada'ya hücum
Ramazan Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bilenler Büyükada’da yoğunluk oluşturdu. Ücretsiz yapılan Şehir Hatları vapur seferlerinde bazıları yerde ve ayakta yolculuk etti.
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı tatilinin sona ereceği Pazar günü öncesi Adalar'ı ziyaret etmek isteyenler iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
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Kabataş İskelesi'nden sabah saatlerinde hareket etmesi planlanan Şehir Hatları'na ait Kabataş-Adalar vapuruna binmek isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.
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Yüzlerce kişinin vapura alınması yaklaşık yarım saat sürdü. Oturma kapasitesi tamamen dolan vapurda yolcuların bir kısmı ise yerde ve ayakta yolculuk etti.
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Büyükada ise yoğunluğun en yüksek olduğu noktalardandı. Adaya gelenler, yürüyerek, bisiklet kiralayarak veya elektrikli araçlarla adanın plajlarını ve turistik noktalarını gezdi.
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