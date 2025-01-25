  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı

İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatta yaklaşık 2 ay önce başlayan kazık çakma çalışması nedeniyle yan taraftaki 3 katlı binada ağır hasar meydana gelince bina boşaltıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı - Resim: 1

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın sahibi, geçen sene Ağustos ayında binayı müteahhite verdi. Yıkımı yapılan binanın bulunduğu alanda yaklaşık 2 ay önce temele kazık çakılarak inşaata başlandı. Ancak kazık çakma işlemi sonrasında yan tarafta bulunan 4 dairenin bulunduğu 3 katlı binada çatlaklar oluştur.

1 / 13
İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı - Resim: 2

Bina sahibi Nuran Kal, müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardığını ancak müteahhitin durumla ilgili bir önlem almadığını ve inşaat alanındaki çalışmalara devam edildiğini söyledi.

2 / 13
İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı - Resim: 3

Dün sabah saatlerinde kazık çalışmaları sürdüğü sırada sokaktaki 3 katlı binada derin çatlaklar meydana geldi. Binanın ortasında da çatlakların oluşması üzerine bina sahibi Nuran Kal, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

3 / 13
İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı - Resim: 4

Kısa sürede gelen ekipler, çalışmayı durdurdu. Ağır hasar alan giriş kattaki dairede yaşayan kiracı Yakup Çelik'e (45) ve bina sahibi Nuran Kal'a yıkılma riski olduğunu söylenilerek binayı boşaltmaları bildirildi.

4 / 13