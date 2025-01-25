İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı
İstanbul Kağıthane'de bir inşaatta yaklaşık 2 ay önce başlayan kazık çakma çalışması nedeniyle yan taraftaki 3 katlı binada ağır hasar meydana gelince bina boşaltıldı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın sahibi, geçen sene Ağustos ayında binayı müteahhite verdi. Yıkımı yapılan binanın bulunduğu alanda yaklaşık 2 ay önce temele kazık çakılarak inşaata başlandı. Ancak kazık çakma işlemi sonrasında yan tarafta bulunan 4 dairenin bulunduğu 3 katlı binada çatlaklar oluştur.
Bina sahibi Nuran Kal, müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardığını ancak müteahhitin durumla ilgili bir önlem almadığını ve inşaat alanındaki çalışmalara devam edildiğini söyledi.
Dün sabah saatlerinde kazık çalışmaları sürdüğü sırada sokaktaki 3 katlı binada derin çatlaklar meydana geldi. Binanın ortasında da çatlakların oluşması üzerine bina sahibi Nuran Kal, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa sürede gelen ekipler, çalışmayı durdurdu. Ağır hasar alan giriş kattaki dairede yaşayan kiracı Yakup Çelik'e (45) ve bina sahibi Nuran Kal'a yıkılma riski olduğunu söylenilerek binayı boşaltmaları bildirildi.