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İstanbul'da bir binada kısmi çökme

İstanbul Şişli'de bir binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarında, binanın boş olduğu belirlendi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bir binada kısmi çökme - Resim: 1

Olay saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak’ta yaşandı. Sokaktaki 2 katlı binada büyük bir gürültü ile kısmi çökme meydana geldi.

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İstanbul'da bir binada kısmi çökme - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi.

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İstanbul'da bir binada kısmi çökme - Resim: 3

Mahalle sakinlerinin çöken binada yaşlı bir kişinin yaşadığını söylemesi üzerine ekipler, bina içerisinde mahsur kalan kimsenin olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

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İstanbul'da bir binada kısmi çökme - Resim: 4

Binada yaşayan kişinin kimliğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın yakınlarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Akçay ilçesine gittiğini belirledi.

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