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İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın!

İstanbul Sarıyer'de 2 katlı müstakil evin kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek ormanlık alana sıçrarken çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın! - Resim: 1

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta iki katlı müstakil evde çıktı.

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İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın! - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

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İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın! - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen alevler, üst kata ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı.

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İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın! - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yangın, bu sırada ormanlık alana sıçradı.

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