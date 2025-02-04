İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın!
İstanbul Sarıyer'de 2 katlı müstakil evin kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek ormanlık alana sıçrarken çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 02.15 sıralarında Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta iki katlı müstakil evde çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen alevler, üst kata ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yangın, bu sırada ormanlık alana sıçradı.
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