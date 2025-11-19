İstanbul'da bir genç kız kafede içtiği kahve sonrası entübe edilmişti, ifadeleri ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda gittiği kafede verdiği kahve siparişi veren 26 yaşındaki bir genç kadına bulaşık detarjanı içirdiler. Genç kadın kahveyi içtikten sonra zehirlenirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve kahveyi yapan şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis A.T. (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı.
Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edile 2 kişi hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri verildi. Kafe ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.T. arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. A.T. kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu.