İstanbul'da bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi: Katil kamerada

Tartışmanın büyümesiyle birlikte çıkan kavgada S.A, eşi F.A.'yı öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde F.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan ve 19 adet suç kaydı bulunan şüpheli S.A. ise intihar ederek hayatını kaybetti. Çiftin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi konulardan başvurularının bulunduğu ve devam eden tedbir kararının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.