İstanbul'da bir mahalleyi canından bezdiren hırsızlar çocuk çetesi çıktı!

Bir hafta önce de aynı mahallede bir elektrikli motosikletin çalındığını belirten İ.K., "Saat sekiz buçuk civarında kapının önünde scooterımı çaldılar. Ben evdeyken 3 tane çocuk gelip alıp götürüyorlar. Bir hafta önce de hemen yan tarafta elektrikli motor götürdüler. Bayağıdır buralarda dolaşıyorlar. Bazı esnaftan da duyuyoruz, hırsızlıklarını çoğaltmışlar. Evlerimize de girebilirler diye tedirginiz" dedi.