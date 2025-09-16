İstanbul'da bir mahalleyi canından bezdiren hırsızlar çocuk çetesi çıktı!
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir hafta arayla peşpeşe yaşanan hırsızlıkların altından 13-14 yaşındaki çocuk çetesi çıktı. Çocuk hırsızlık çetesinin üyeleri güvenlik kameralarına da takıldı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir hafta arayla scooter, motosiklet ve bir iş yerinden para çalındı.
Olayların aynı çocuk hırsızlar tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, mahalleli tedirginlik yaşıyor. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan İ.K.'un evinin önünden scooter'ı çalındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızlığı 13-14 yaşlarında 3 çocuğun gerçekleştirdiği görüldü.
Bir hafta önce de aynı mahallede bir elektrikli motosikletin çalındığını belirten İ.K., "Saat sekiz buçuk civarında kapının önünde scooterımı çaldılar. Ben evdeyken 3 tane çocuk gelip alıp götürüyorlar. Bir hafta önce de hemen yan tarafta elektrikli motor götürdüler. Bayağıdır buralarda dolaşıyorlar. Bazı esnaftan da duyuyoruz, hırsızlıklarını çoğaltmışlar. Evlerimize de girebilirler diye tedirginiz" dedi.