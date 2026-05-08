İstanbul'da bir pastanede akılalmaz anlar... Tatlısını yiyip tehdit etti

Bayrampaşa’da bir tatlıcıda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs hem karnını doyurdu hem de hesap isteyen esnafı tehdit ederek bölgeden uzaklaştı. Muratpaşa Mahallesi’ndeki işletmeye gelen şahsın hareketlerinden şüphelenen dükkan sahibi B.D., olası bir mağduriyeti önlemek adına servisi eksik yaptı. Ancak şahıs, yediği ürünlerin hesabını ödemek yerine ilginç bir bahaneye sığındı. "IBAN’ıma para atacaklar, o zaman ödeyeceğim" diyerek kasadan uzaklaşan şüpheli, kapıda sigara içme bahanesiyle dışarı süzüldü. Şahsın peşinden giden B.D., beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ödeme yapması gerektiğini hatırlatan B.D.'e, şüpheli şahıs "İleriye gel, ileride sana ödemesini yapacağım" diyerek tehditkar bir dille karşılık verdi. Esnafı ısrarla güvenlik kamerasının görüş açısı dışında kalan tenha bir noktaya çağıran şahıs, emeline ulaşamayınca gözden kayboldu.