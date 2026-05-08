İstanbul'da bir pastanede akılalmaz anlar... Tatlısını yiyip tehdit etti
Bayrampaşa'da bir pastaneye giren şahıs, sipariş ettiği ürünleri yedikten sonra "IBAN’ıma para gelecek" diyerek ödeme yapmadan dükkandan çıktı. Kendisini durdurmaya çalışan işletme sahibini "İleriye gel, orada ödeyeceğim" diyerek kameraların olmadığı noktaya çekmeye çalışan şüpheli, esnafa korku dolu anlar yaşattı.
Bayrampaşa’da bir tatlıcıda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs hem karnını doyurdu hem de hesap isteyen esnafı tehdit ederek bölgeden uzaklaştı. Muratpaşa Mahallesi’ndeki işletmeye gelen şahsın hareketlerinden şüphelenen dükkan sahibi B.D., olası bir mağduriyeti önlemek adına servisi eksik yaptı. Ancak şahıs, yediği ürünlerin hesabını ödemek yerine ilginç bir bahaneye sığındı. "IBAN’ıma para atacaklar, o zaman ödeyeceğim" diyerek kasadan uzaklaşan şüpheli, kapıda sigara içme bahanesiyle dışarı süzüldü. Şahsın peşinden giden B.D., beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ödeme yapması gerektiğini hatırlatan B.D.'e, şüpheli şahıs "İleriye gel, ileride sana ödemesini yapacağım" diyerek tehditkar bir dille karşılık verdi. Esnafı ısrarla güvenlik kamerasının görüş açısı dışında kalan tenha bir noktaya çağıran şahıs, emeline ulaşamayınca gözden kayboldu.
Yaşananların ardından konuşan B.D., şahsın ve yanındakilerin akşam geç saatlerde bölgede dolaşmaya devam ettiğini iddia etti. Güvenlik endişesi taşıdığını belirten B.D., "Bizi kamerası olmayan bir alana çekmeye çalışması niyetini belli etti. Bu tür olaylar yüzünden iş yerimizi bırakıp gidemiyoruz" dedi. Şahsın dükkana girişi, tatlı yediği anlar ve kapı önündeki tartışma iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.