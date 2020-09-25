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  3. 25 Eylül 2020 19:29

İstanbul'da bir tarihi cami daha ibadete açılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'ndeki çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da bir tarihi cami daha ibadete açılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi'ndeki çalışmalar sürüyor.

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İstanbul'da bir tarihi cami daha ibadete açılıyor

Halen müze olarak hizmet vermeye devam eden Caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

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İstanbul'da bir tarihi cami daha ibadete açılıyor

1945 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi`nin Diyanet İşleri Başkanlığı`na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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İstanbul'da bir tarihi cami daha ibadete açılıyor

Geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor.

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