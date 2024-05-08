İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü
İstanbul'da Tuzla TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.
Kaynak: DHA
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Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da çıktı. Ankara istikametinde seyir halinde bulunan TIR'ın kupa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken itfaiye ekiplerine haber verildi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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