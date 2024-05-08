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İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü

İstanbul'da Tuzla TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü - Resim: 1
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İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü - Resim: 2

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da çıktı. Ankara istikametinde seyir halinde bulunan TIR'ın kupa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü - Resim: 3

Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken itfaiye ekiplerine haber verildi.

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İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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