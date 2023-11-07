İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada
Kağıthane’de amatör boksör bir genç, antrenman çıkışı önceden sokakta dövdüğü bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde önceki aylarda meydana gelen olayda amatör boksör olan Y.K. (21), antrenman yaptığı spor salonundan çıktı. İddiaya göre Y.K., burada tartıştığı M.T.Ö.’yi (18) çıkan kavgada darp etti. Olayın ardından taraflar ayrılıp evlerine dağıldı. Olaydan birkaç gün sonra M.T.Ö., spor salonu çıkışında Y.K.’yı beklemeye başladı. Bir süre sonra antrenmandan çıkan Y.K., evine gideceği esnada kaldırımda cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan M.T.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Y.K., can havliyle bir süre kaçtıktan sonra yere yığıldı. Saldırgan da koşarak kayıplara karışırken, saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrasından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç boksörün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben namaza giderken polisleri gördüm. Neler olduğunu sordum silahla yaralama olduğunu söylediler. Polisler olay yerinde inceleme yapıyordu. Spor Salonu’ndaki arkadaştan bilgi alıyorlardı. Silahla yaralama diye duyduk başka bir bilgim yok. Diğer bir vatandaş da, “Biz tam o esnada namaza geçiyorduk. 2, 3 el silah sesi duyduk. Geldiğimizde olay olmuştu. Daha sonrasında polis ekipleri olay yerine geldi 3 ekip vardı. Olay yerine hat çekip inceleme başlattılar. Vurulan çocuk hakkında bir bilgim yok” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, ilk olarak Y.K.’nın ifadesine başvurdu. İfadesinde saldırganı tanımadığı ve bir anda saldırıya uğradığını söylediği öğrenildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, onlarca kamera görüntüsünü incelemesi sonucu saldırganın M.T.Ö. olduğunu tespit etti. Ardından da saklanan saldırgan, babası Z.Ö. tarafından polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan M.T.Ö., saldırıyı gerçekleştirdiği olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Silahı attığını ve Y.K.’nın kendisini bir kavgada darp ettiği için silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen M.T.Ö.’ye “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırıya uğrayan Y.K.’nın emniyette “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Saldırganın ise suç kaydının olmadığı bilgisine ulaşıldı.