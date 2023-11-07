İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrasından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç boksörün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben namaza giderken polisleri gördüm. Neler olduğunu sordum silahla yaralama olduğunu söylediler. Polisler olay yerinde inceleme yapıyordu. Spor Salonu’ndaki arkadaştan bilgi alıyorlardı. Silahla yaralama diye duyduk başka bir bilgim yok. Diğer bir vatandaş da, “Biz tam o esnada namaza geçiyorduk. 2, 3 el silah sesi duyduk. Geldiğimizde olay olmuştu. Daha sonrasında polis ekipleri olay yerine geldi 3 ekip vardı. Olay yerine hat çekip inceleme başlattılar. Vurulan çocuk hakkında bir bilgim yok” ifadelerini kullandı.