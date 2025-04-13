İstanbul'da boşanma aşamasındaki bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi
Neredeyse her gün bir kadın cinayetinin işlendiği Türkiye'de 34 yaşındaki bir kadın daha katledildi. Katil yine öldürülen kadının boşanma aşamasındaki eşi olacak caniydi... Güpegündüz işlenen kadın cinayeti saniye saniye kameralara yansıdı...
İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki Ş.Y.(37) eşi S.Y.'ı(34) bıçakla yaraladıktan sonra kendine zarar verdi. Kadın yerde yaralı şekilde yatarken tekme atan Ş.Y., çevreden müdahale etmek isteyenleri tehdit ederek yaklaştırmadı. Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Ş.Y., yaralı eşi S.Y. ile birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevilay Yazdırmak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi 227. Sokak'ta meydana geldi. Mahkeme kararıyla aralarında uzaklaştırma kararı olan Ş.Y. ve S.Y. ayrı yaşıyordu. Boşanma aşamasında oldukları için bir süredir Urfa'da yaşayan koca Ş.Y., eşini telefonla aradıktan sonra eşyalarını almak için 5 katlı binanın giriş katında bulunan daireye geldi. Çift arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada koca Ş.Y., eşi S.Y.'ı defalarca bıçakladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ş.Y. bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eşini bıçaklayan Ş.Y., kendine bıçakla zarar verirken, çevreden yardım etmek isteyenlere de tehditler savurarak kadına yardım edilmesini engelledi. Yaralı kadına tekme atan Ş.Y.'a, olay yerine gelen Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getiren polis ekipleri, elindeki bıçağı alarak yere yatırdı. Bu sırada çevredekiler, yaralı kadının yardımına koştu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan S.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne S.Y.'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu öğrenilirken saldırgan kocanın tedavisi devam ediyor. Esenler Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Saldırgan kocayı durdurmaya çalışan Metin Korkmaz, "Boşanma aşamasındalar, kadın kendi eşyalarını almaya gelmiş. Aralarında tartışma çıktı, ondan sonra adam bıçakladı eşini. Kendi boğazına da bıçak attı, eline de attı, kendini bıçakla yaraladı. Ben gittim biraz sakinleştirmeye çalıştım, adam durmadı. Bana 'Seni de vururum' dedi, kendi boğazına bıçak attığı için geri geldim. Tanıyordum dükkana gidip geliyordu, sakin biriydi. Artık aralarında ne geçti bilmiyoruz. Herhalde cinnet geçirmiş adam" dedi.