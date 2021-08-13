İstanbul'da bu ilçeler alarm veriyor: Risk haritası kıpkırmızı
Türkiye genelinde vaka sayıları tırmanışa geçerken İstanbul'da da risk haritası kızardı. Özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerde vaka artışı yaşanıyor.
İstanbul, aşılama haritasına maviye dönmeyi beklerken, vaka haritasında yeniden kırmızı alarm vermeye başladı.
1 / 7
Bunda en büyük etken, aşı yaptırmayanlar ve salgın bitmiş gibi davrananlar.
2 / 7
Tedbirsizlik ve aşılanmama vakaları artırdı İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçeleri, salgının pik yaptığı dönemdeki gibi kırmızıya boyanmış durumda.
3 / 7
Koronavirüs risk haritasında kırmızıya dönen 5 ilçe ise Esenler, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Fatih oldu. Bu ilçelerde vaka sayısının artmasına rağmen pek çok kişinin maske ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekiyor.
4 / 7