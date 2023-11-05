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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı. Maraton nedeniyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Avrasya tüneli ve bazı yollar trafiğe bir süre kapalı olacak. 

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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayacak maraton kapsamında parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. 

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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Anadolu yakasında başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton güzergahındaki yollar kapalı olacak. 

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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 4

15 Temmuz Şehitler Köprüsü de maraton kapsamında trafiğe kapalı noktalardan biri. 

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