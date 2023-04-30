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  4. İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi

İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi

İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmayan şahıs ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı.

İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi - Resim: 1

Olay, Bakırköy-İncirli E5’te Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. 

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İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi - Resim: 2

İHA'nın haberine göre olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen adam kalkmadı. 

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İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi - Resim: 3

Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydiler. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek adamı yerden sedyeye kaldırdı. 

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İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi - Resim: 4

Ambulansa bindirilen adam ambulanstan kaçtı ve E5’te yürümeye başladı. Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle adamı kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

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