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  4. İstanbul'da büyük kaza! Bir araç arızalandı, 5 araç kaza yaptı

İstanbul'da büyük kaza! Bir araç arızalandı, 5 araç kaza yaptı

İstanbul Avcılar'da arızalanan ve sol şeritte duran otomobilin sürücüsü aracından inerek gelen araçları eliyle işaret ederek durdurmak istemesine rağmen başarılı olamayınca arızalanan araç ile birlikte 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul'da büyük kaza! Bir araç arızalandı, 5 araç kaza yaptı - Resim: 1

Bugün saat 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi yakınlarında D-100 karayolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü sol şeritte durdu. Arızalandığı sanılan otomobili durunca dörtlü ikaz lambalarını yakan ve inen sürücü geriden hızla gelen araçları uyarmak için yaklaşık 15 metre geri giderek eliyle işaret yapmaya çalıştı.

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İstanbul'da büyük kaza! Bir araç arızalandı, 5 araç kaza yaptı - Resim: 2

Ancak, hızla gelen bir araç otomobiline arkadan çarptı. 4 araç daha duramayınca 5 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

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İstanbul'da büyük kaza! Bir araç arızalandı, 5 araç kaza yaptı - Resim: 3

DHA'nın haberine göre yaralanan olmayan hasarlı zincirleme kaza, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza nedeniyle tek şerit kapanınca sabah erken saatte yoğunluk oluştu.(DHA) 

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İstanbul'da büyük kaza! Bir araç arızalandı, 5 araç kaza yaptı - Resim: 4
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