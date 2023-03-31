İstanbul'da büyük kaza! Bir araç arızalandı, 5 araç kaza yaptı

Bugün saat 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi yakınlarında D-100 karayolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü sol şeritte durdu. Arızalandığı sanılan otomobili durunca dörtlü ikaz lambalarını yakan ve inen sürücü geriden hızla gelen araçları uyarmak için yaklaşık 15 metre geri giderek eliyle işaret yapmaya çalıştı.