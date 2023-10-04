İstanbul'da büyük patlama! Evin kapısını açar açmaz patladı

Kapıyı açar açmaz içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Neye uğradığını şaşıran çift can havliyle kendini koridora atarken, sesleri duyan bina sakinleri ise korkuyla dışarıya çıktı. Eline kova geçiren vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.