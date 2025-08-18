  1. Anasayfa
  İstanbul'da büyük patlama: Faciadan dönüldü!

İstanbul'da büyük patlama: Faciadan dönüldü

Maltepe’de bir güzellik merkezinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yerinden fırlayan cam, alt katta bulunan restorandaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da büyük patlama: Faciadan dönüldü - Resim: 1

Olay, saat 13.30 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki güzellik merkezinde meydana geldi.

İstanbul'da büyük patlama: Faciadan dönüldü - Resim: 2

İddiaya göre, kapalı olduğu öğrenilen güzellik merkezinde bulunan kozmetik cihazında patlama meydana gelerek küçük çaplı yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle güzellik merkezinin camları yerinden sökülerek, alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine döküldü. 

İstanbul'da büyük patlama: Faciadan dönüldü - Resim: 3

Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. 

İstanbul'da büyük patlama: Faciadan dönüldü - Resim: 4

Durumun bildirilmesi meydana üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

