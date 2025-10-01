İstanbul'da büyük yangın: Alevler 4 binaya sıçradı, 1 bina çöktü! Ünlü oyuncunun evi hasar gördü
İstanbul Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangın yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA/İHA
Yangın, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı.
Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede 3 binaya daha sıçradı.
Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.
