İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu

Yangın nedeniyle Avcılar istikameti yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Bazı vatandaşlar ise yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken, bazı araç sürücüleri de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi. Yanan binanın ise İstanbulspor'un eski kulüp binası olduğu öğrenildi.