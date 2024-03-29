İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor
Küçükçekmece'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: DHA
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Küçükçekmece'de bulunan bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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