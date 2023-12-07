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İstanbul'da büyük yangın

İstanbul sultangazi'de ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da büyük yangın - Resim: 1

Yangın, saat 11.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 141 sokakta meydana geldi Bir binanın zemin katında bulunan ayakkabı atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da büyük yangın - Resim: 2

Yangın sırasında iş yeri çalışanları kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'da büyük yangın - Resim: 3

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, duman tahliyesi için binanın pencere duvarını kırdı.

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İstanbul'da büyük yangın - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.(DHA)

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