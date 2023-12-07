İstanbul'da büyük yangın
İstanbul sultangazi'de ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 11.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 141 sokakta meydana geldi Bir binanın zemin katında bulunan ayakkabı atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın sırasında iş yeri çalışanları kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, duman tahliyesi için binanın pencere duvarını kırdı.
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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.(DHA)
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