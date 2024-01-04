İstanbul'da caddeyi birbirine katan sürücüye meydan dayağı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce park halindeki iki araca ardından yaya halindeki bir kadına çarptı.