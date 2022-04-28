İstanbul'da çadır ve karavan tatiline yoğun ilgi! Yüzde 80 doldu

"TALEP PANDEMİDE BAŞLADI, YÜKSEK OTEL FİYATLARIYLA ARTTI"

Karavan ticareti yapan Göğün Sever, pandemiden sonra başlayan karavan talebinin, otel fiyatlarındaki artışla daha da arttığını ifade etti. Sever, "Şu anda hem kiralama hem de satın alma olarak çok yoğun bir talep var. Sektördeki biri olarak söylüyorum. Bu talepler pandemi ve deprem korkusuyla başladı tabi. Daha sonra da otel ve yazlık fiyatlarındaki artışla da devam etti. Fiyatlar firmadan firmaya ve araç modeline göre değişiyor ama, otel fiyatından yüzde 50 oranında ucuz. Haftalık 14 bin TL'den başlıyor" diye konuştu.