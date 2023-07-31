İstanbul'da ''çakarlı'' şehir teröristleri kamerada! Kurşun yağdırdılar

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar bu kez otomobille kulübün önüne gelmişti. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açmıştı ve bu saldırıda da 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan çifte saldırı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.