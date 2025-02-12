İstanbul'da camide makaslı dehşet kamerada

Polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada, F.E.A.'nın camide yatan M.H.'nin yanına giderek, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sorduğu, M.H.'nin ise yanına gelen kişinin kendisine saldıracağını düşünerek cebinden çıkardığı makasla kovaladığı ve cami çıkışında yere düşen F.E.A.'nın vücuduna ve yüzüne rastgele vurduğu öğrenildi.