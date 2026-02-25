İstanbul'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
İstanbul Maltepe'de 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 17.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
