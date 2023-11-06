İstanbul’da çaycıların dedikodu kavgası kamerada

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Bizde burada esnafız. İki çaycı vardı, birbirlerinin dedikodusunu yapmışlar. Bu sebepten dolayı onları birbirlerine varil atarken gördük. Diğeri kendini korumaya çalıştı. Bizde çıktık baktık rahatsız da olduk. Sonrasında kameralardan da izledik. Ortalık çok kötü karıştı, burada aileler de vardı. Gündüz vakti olduğu için oradan geçemedik. Varili 2-3 defa attı çok güldük ve şaşırdık. Birbirlerinden şikayetçi olmamışlar” dedi.