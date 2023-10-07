İstanbul'da cep telefonlu tacizciye meydan dayağı

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, sokakta önünden yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çekerken çevredekiler tarafından farkedildi. Durumun fark edilmesi üzerine kadının eşi ve çevredekiler şüpheliyi darbetti. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.